María Teresa Campos echa un rapapolvo a Jorge Javier Vázquez ¡y a Isabel Pantoja!

María Teresa vuelve... y con ganas Tras una larga temporada sin ejercer su papel de defensora de la audiencia en 'Sálvame', María Teresa Campos regresó al plató de Telecinco para reencontrarse con Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores. Y lo hizo reivindicando que no está dispuesta a renunciar a su cargo de defensora, acabando así con los rumores que apuntaban que Mercedés Milá podría sustituirla. Sin embargo, no fue la discusión sobre su continuidad en el programa lo que más debate generó, sino la guerra abierta entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja.



Reticente a hablar... hasta que lo hizo Con el semblante serio y ejerciendo de mediadora entre Isabel y Jorge Javier, Campos se decidió a hablar de los ya ex amigos. Aunque la presentadora no quería opinar en un primer momento, finalmente Teresa explicó que cree que las formas del presentador con la cantante fueron "muy duras", aunque, en su opinión, "luego la cosa se fue suavizando".



''Fue ella la que abrió la puerta a la polémica'' Dispuesta a mostrarse imparcial en la guerra abierta entre él y la tonadillera, María Teresa Campos también criticó a Pantoja, acusándola de haber provocado el enfrentamiento: "Yo sabía que Isabel se había equivocado cuando dijo lo del perro. Porque dejó el hilo para tirar, y Jorge tiró. Fue ella la que abrió la puerta a la polémica", sentenció.



María Teresa, con ansiolíticos Otra de las primeras cuestiones que María Teresa Campos quiso tratar fue el motivo de su ausencia en el programa, que, al contrario de lo que se creía, no se debía a ningún enfado, sino a una cuestión de salud. La presentadora confesó, para tranquilidad de sus seguidores, que "estoy mejor, (pero) he pasado una temporada mala". Afectada por cuestiones de salud, Campos explicó que llegó a sufrir un mareo mientras trabajaba, un mal que sigue sufriendo: "me hicieron todo tipo de pruebas, pero me seguía mareando". Por suerte para María Teresa, al final, han dado con la solución: "una cosita ansiolítica" para bajar al estrés, afirmó.



Mucho más tranquila Pero, ¿qué ha llevado a Campos a sufrir de estrés? María Teresa lo tiene claro: "La vida me ha puesto así. A veces tienes frentes abiertos que tienen que ver con la vida, con la economía, y con otras muchas cosas. Y ha sido mandarme una cosa, que no diré, porque soy anti fármacos total, y se me ha quitado todo. Sólo digo que es un ansiolítico para bajar el estrés", dijo en pleno arranque de sinceridad.



''Soy muy feliz'' Otra cuestión zanjada por Campos fue su ausencia del programa. Recordemos que uno de los motivos por los que se creyó que Campos podría dejar de acudir a 'Sálvame' fueron las excesivas críticas vertidas en el programa sobre su relación con Edmundo Arrocet. Por eso, una de las primeras cosas que María Teresa quiso aclarar es que "soy muy feliz, nunca me he sentido más querida".



Solucionó sus viejos problemas con Mila Dispuesta a acabar con viejas rencillas, Teresa Campos se dirigió a Mila Ximénez: "Sé que me quieres y por eso quiero decirte dos cosas: soy muy feliz y nunca me he sentido más acompañada, más querida y con una persona que se preocupe más por mis cosas", dijo con una sonrisa. Mila, feliz por su amiga, zanjó la cuestión: "¿sabes qué te digo?, que no hay nada más que decir".



Problemas de edad Sin perder el sentido del humor, Campos se atrevió a hablar sin tapujos sobre la diferencia de edad que existe entre ella y Edmundo. "El amor no tiene edad. Ahora cada uno tiene que saber a dónde llega", dijo reivindicando su amor. Jorge Javier, por su parte, apoyó la teoría de su compañera: "¡vivan los jóvenes a los que les gustan mayores! Podéis contactar con nosotros aquí", exclamó con gran sentido del humor.



