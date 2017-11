María Teresa a Ana Rosa: "Tú firmaste el contrato antes de que yo me fuera"

"Te estoy contando los años porque ese día, de ese programa, tú me dijiste ' yo no voy a estar el tiempo que llevas tú en televisión '. Mi programa duró 8 años o 9, pero yo estoy haciendo la diferencia para ver lo que le queda a ella" y sentenció. "Ana y yo nos queremos, pero una cosa no quita la otra".

Muy metida en su papel de entrevistada, María Teresa ha desvelado a Risto un secreto de sus inicios periodísticos, cuando aún trabajaba en radio. "Me arrepentiré de haberlo contado… Estaba en una radio y me tocaba entrevistar a Joaquín Sabina que coge y se enciende un porro y empieza a fumárselo. Pensé, aquí el rollo está en seguirle el rollo. Hicimos una entrevista maravillosa ", recordó.

La muerte de su marido

A María Teresa Campos no le gusta hablar sobre la muerte de su marido, pero ha hecho un excepción con Risto Mejide. "Nunca he hablado por respeto a otras personas. Hay una persona en la familia que siempre me ha querido mucho y sé que no le gusta que se hable de este tema", se ha sincerado la presentadora.