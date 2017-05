María Teresa Campos, emocionada en sus primeras palabras al recibir el alta

María Teresa ¡sale del hospital! Tras una semana ingresada en la Fundación Jiménez Díaz por una isquemia cerebral, María Teresa Campos ha recibido el alta hospitalaria este miércoles 24 de mayo poco antes de las dos de la tarde. La presentadora, muy sonriente y feliz, posó en el photocall junto a sus hijas, muy agradecida a todos los medios presentes, aunque no sólo a ellos, e incluso acabó emocionándose al pronunciar sus primeras palabras ante los micrófonos, donde lució estupenda, aunque con un parche en el ojo derecho camufaldo bajo unas amplias gafas de sol.



Dio las gracias a todos "No quería irme sin agradecéroslo. Sé que os habré estado fastidiando todos los días en la puerta esperando. Daros la gracias por el interés que habéis tenido y, si me lo permitís, quiero dar las gracias a la Fundación Jiménez Díaz, a los doctores García Rams y Araceli García Cortés, que son los neurólogos que me han atendido. También al director Cortés, de Privados, y a Beatriz, la jefa de prensa, y a todo el personal de la planta 9, que han sido maravillosos conmigo", comenzó diciendo la presentadora.



El doctor Calleja, su salvador Posteriormente, añadió: "Tengo que dar las gracias a la Clínica La Luz por la rapidez con la que me recibieron, me diagnosticaron y me mandaron a la UVI. Y, sobre todo, gracias al doctor Calleja, que se dio cuenta en seguida de lo que tenía".



Caprichoso destino Finalmente, María Teresa acabó muy emocionada, con la voz entrecortada y soltando las lágrimas por las paradojas del destino... "Hay algo muy importante que quiero decir: cuando me sentí mal hubo unas personas, una de ellas María, que me ayudaron. Yo hice una campaña sobre el ictus y Gustavo (el chófer) se dio cuenta de que yo tenía una de las cosas que yo dije en esa campaña, por la cual a Mediaset nos dieron un premio. Y eso fue lo que hizo que yo esté hoy aquí, que parezca que no me ha pasado nada aunque me ha pasado mucho", explicó María Teresa.



Más que agradecida "Gracias a todos mis jefes, a Mediaset en general, a su consejero delegado -el señor Vasile-, y a todos mis compañeros y a todos mis amigos... y como yo voy a hacer todos estos ejercicios de los ojos, espero que nos veamos pronto", bromeó la presentadora. ¡Y eso que acababa de salir convalenciente del hospital!



''Gracias al cariño de la gente'' A su salida del hospital, María Teresa también tuvo una palabras para los medios allí presentes: "Gracias al cariño de la gente, que me ha reconfortado muchísimo", zanjó antes de meterse en el coche, donde la esperaban Gustavo y María, su asistenta.



Terelu y Carmen, todo un apoyo físico y emocional Tras muchas idas y venidas de rumores, María Teresa Campos decidió salir del hospital por su propio pie y sin esconderse, por la puerta principal aunque, eso sí, apoyada en todo momento en sus hijas, que afirmaron: "cualquier hijo haría lo mismo que nosotras por su madre".



Sus hijas, siempre a su lado Ya en la calle, tanto Terelu como Carmen, que han estado día y noche junto a su madre atendiéndola en todo momento y sacando tiempo para dar varios partes de salud sobre la presentadora ante los medios, tuvieron unas breves palabras de agrademiento: "Ahora es un pasito más. Ella lo que necesita es descansar, la tranquilidad, la felicidad... todo eso va a contribuir a que ella se ponga buena lo antes posible", señaló Terelu visiblemente emocionada también.



