María Teresa Campos se emociona al hablar con Terelu

Pese a que está encerrada en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ , Terelu tiene el privilegio de tener contacto con el exterior. Al no ser una concursante de pleno derecho, la hija de María Teresa Campos disfrutó el pasado viernes de la emisión directo de ‘Las Campos’, al mismo tiempo que habló un día más tarde con su madre en ‘¡Qué tiempo tan feliz!” .

Terelu ''está en la gloria''

“Tenía miedo de sufrir un ataque de ansiedad, pero la verdad es que ahora estoy en la gloria”, dijo Terelu nada más conectar en directo con el programa de su madre.

Además, señaló que no ha echado en falta un objeto esencial en su vida. “No he echado de menos el teléfono móvil”, afirmó. Eso sí, matizó que “tan sólo me acordé el jueves de mis amigas que estaban de fiesta y yo aquí”.