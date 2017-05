María Teresa Campos vuelve al hospital

QMD!27/05/2017

​María Teresa Campos recibía el alta este jueves tras nueve días ingresada afectada por una isquemia cerebral​. Sin embargo, este viernes la presentadora ha tenido que volver a pisar el hospital, esta vez el de La Milagrosa de Madrid en compañía de su hija, Carmen Borrego, y su chófer de toda la vida, Gustavo, tal y como ha informado hola.com.

La presentadora acudió al hospital a realizarse la última prueba médica pertinente después del susto vivido que por suerte sólo ha afectado a su visión. Una resonancia que no había podido hacerse debido a un grado de claustrofobia que tiene. Algo que ya había advertido en El Programa de Ana Rosa: "Cuando te pasa una cosa así, se pone en marcha un protocolo, me falta una prueba del protocolo que no me la he hecho".

Una vez más, María Teresa Campos se ha mostrado muy sonriente y amable con la prensa a la que ha confesado que se encuentra "bien", tal y como comentó a Ana Rosa está muy agradecida por todo el cariño que ha recibido en estos momentos tan difíciles para ella.

La presentadora dijo en su primera entrevista que se va a tomar las cosas con mucha más calma y que las secuelas que le han quedado no son permanentes, por lo que pronto veremos cómo se quita las gafas de sol. Ahora sólo queda que María Teresa Campos se recupere y vuelva a la televisión lo antes posible. Esto último, un objetivo que como ella misma afirmó a su salida del hospital espera con ilusión. "Como voy a hacer todos los ejercicios y todo lo que me han mandado, espero veros a todos muy pronto​".