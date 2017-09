Mª Teresa Campos y Dani Rovira, hijos predilectos de Málaga

La presentadora ha sido nombrada 'Hija Adoptiva' de la ciudad malagueña , ya que no nació allí sino en Tetuán, aunque con apenas un año ya vivía en la provincia española.

Ambos, muy contentos y agradecidos por este homenaje no han perdido la sonrisa en toda la mañana.

La hija de la presentadora, sentada junto el humorista Chiquito de la Calzada, no ha podido evitar las lágrimas al escuchar el emotivo discurso de su madre.

Dani Rovira, muy agradecido

Fiel a su humor, Dani ha hecho reír a los presentes con su discurso de agradecimiento: "Estoy haciendo un esfuerzo de contención muy grande. Dicen que los jóvenes no se emocionan pero yo soy muy 'sentío' y me lo he llevado yo todo. Si yo soy Hijo Predilecto, vosotros sois hermanos predilectos. Eso que os lleváis".