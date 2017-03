Mila Ximénez y María Teresa Campos, enfrentadas por Mercedes Milá

María Teresa defendía las palabras de Milá, a la que admira desde sus inicios en televisión, como algo sin importancia. Sin embargo, Mila Ximénez no opina lo mismo...

Ha explicado que no le gusta que cuando llevas tiempo sin ver a alguien y éste está más gordo la gente se lo diga. "Me produce mucha tristeza. Si digo algo, siempre lo digo en positivo".

Antes de la réplica de Mila, Jorge Javier ha querido hablar sobre la polémica entrevista y ha dicho que él es muy sensible con este tema ya que siempre ha tenido problemas con los kilos.

"Eso es que se ha quedado sin recursos lingüísticos, cosa que no parece, o que es muy maleducada o que realmente tiene una fobia contra los gordos" , ha dicho Ximénez que se ha ganado el aplauso del público.

Ha llegado el turno de Mila, que con su conocida vehemencia, ha dado su opinión: "No tiene por qué tener atacar con un elemento físico", refiriéndose a la palabra "gordo".

María Teresa, indignada con Mila

Ante estas palabras, María Teresa ha amenzado con marcharse porque no estaba dispuesta a aguantar esa situación. "Yo no vengo aquí a eso. Se hace el espacio y si se quiere cuando yo me vaya, dices lo que te da la gana", ha dicho muy enfadada.

A lo que Mila le ha respondido con ironía: "¡Viva la democracia!"