María Teresa Campos hace las paces con Jorge Javier

Después de que Carmen Borrego confesase en el último programa 'Tierra de Nadie' el enfado de su madre por el trato que recibió Edmundo por parte de Jorge Javier en la última gala, por el tema del desayuno, ahora ha sido la mismísima María Teresa quien ha hablado directamente con Jorge Javier Vázquez.

Terelu ha llamado a su madre y rápidamente le ha pasado el teléfono al presentador. María Teresa al escuchar su voz le ha dicho: "¿Qué quieres?" Después de aceptar poner el altavoz, la presentadora le ha confirmado que sí, que estaba enfadada con él y que no se le había pasado.

En tono de broma, Jorge le ha preguntado que cuándo cree que se le pasará, a lo que ha respondido: "Cuando tu conducta vaya mejorando poco a poco". Además, la matriarca de las Campos ha confesado que sí vio la gala del martes y que Edmundo, al que ha definido como tímido, cortó la conversación con su hermana Petty para que no emocionarse demasiado: "Él corta porque no quiere que la emoción le sobrepase. No quería romperse porque luego le iba a costar trabajo recomponserse".

Pero la regañiña de la Campos no ha acabado ahí. Le ha dicho a Jorge Javier que "algunas veces eres un poco sádico" provocando la risa del presentador.

María Teresa ha contado que no tiene prisa por recuperarse y que "hago lo que me dicen que tengo que hacer", refiriéndose a sus ejercicios. Asimismo, ha aclarado que ella no quiere vivir otra vida que "quiero seguir viviendo mi vida". Antes de despedirse, ha señalado que "Risto sale con gafas de sol a las diez de la noche", dejando claro que si tiene que volver con gafas de sol a trabajar que lo hará.