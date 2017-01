Mariah Carey, ¿sin bragas por Los Ángeles?

Mariah Carey ya no sabe cómo sorprendernos más, si con sus actuaciones o con sus modelitos, y mirad que estamos acostumbrados a verla con vestidos ceñidos y plataformas imposibles... pero esta vez la cosa ¡se ha ido de madre en Los Ángeles!

La artista se econtraba descansando en la ciudad californiana cuando decidió acudir a una cena en West Hollywood. Ella, radiante como la que más, se disponía a salir de su coche como buenamente podía, y eso que llevaba ayuda de su guardaespaldas (porque a ella, a diva, no le gana nadie).

Ya no hay secretos entre nosotros, Mariah...

Medias de rejilla mediantes, Mariah nos dejó ver con todo lujo de detalles, para gusto de unos e 'inri' de otros, su canalillo y entrepierna, que no sabemos si iba tapadita o no, aunque da la impresión de que "bragas, para qué os quiero", ¡si con las medias de rejilla ya me quito el frío!