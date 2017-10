Maricielo Pajares sufre un terrible accidente

Maricielo hizo público el incidente en sus redes, subiendo algunas imágenes de su ingreso en el hospital. "Pues ayer me peleé con un coche y parece que gano él. Me atropellaron, pero estoy bien. Pero contenta de poder contarlo", reconocía.

En casa

Por suerte para Maricielo, los médicos la han mandado de vuelta a su casa, mostrando así su mejoría. "A casita. No podré andar bien en un par de meses, pero me han dicho que cuando lo tolere puedo apoyar un pie y andar con muletas. He probado y me sostengo sobre el derecho. ¿Alguien q tenga hoy domingo en Barna muletas q pueda comprar?", escribía con humor.