Mariló Montero no ha perdido su esencia

El regreso más esperado La presentadora ha regresado a televisión y lo ha hecho junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Tras vivir unos meses en Nueva York, Mariló ha regresado a España con energía y con ganas de contarnos cuáles han sido sus experiencias en la ciudad de los rascacielos. Mariló demostró que no ha perdido su esencia y que sigue teniendo esa espontaniedad que siempre la ha caracterizado. ¡Te lo demostramos!



1. Ni Nueva York puede con Mariló "Medité irme a Estados Unidos durante un año", confesó Mariló. Cansada de hacer lo mismo durante siete años, "empezaba a necesitar llenarme de cosas, estaba vaciándome y necesitaba estudiar o vivir". Tomó su decisión con el apoyo de sus hijos y su familia y se marchó a Nueva York, "una ciudad que me ha estado tomando el pulso constantemente, pero claro yo soy navarra".



2. Su selfie con Woody Allen La navarra ha tenido mucha suerte durante la época en la que ha vivido en Nueva York, ya que no ha dejado de codearse con personajes conocidos. Uno de ellos, Woody Allen, al que Mariló medio 'obligo' a hacerse un 'selfie' con ella y con todas sus amigas del pueblo que habían viajado desde España para visitar a la periodista. "Prácticamente ordené a Woody Allen a hacerse un selfie". Monero dijo de él que parecía estar en "otro mundo".



3. La persecución a George Clooney Con muchas anécdotas que contar, la presentadora navarra contó que pudo conocer al guapísimo actor George Clooney y a su familia en el Hotel Carlyle. "En el momento en que se fue al baño, se cruzó por delante de mí y le seguí un poquito. No le molesté, fui educada". Mariló también habló con los padres del actor, que estaban cenando con él en el mismo hotel, sobre la carrera de su hijo.



4. Su encuentro en la calle con Vargas y Presyler Sus encuentros con rostros conocidos al otro lado del charco no acaban ahí, y es que mientras daba un paseo con sus amigas se encontró por las calles de Nueva York a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Por supuesto, se hicieron una foto con la pareja. Isabel la reconoció y le dijo 'Mariló estás flaquísima' y ésta le contestó: "Sí, es que Nueva York me está matando". Y Vargas Llosa apuntó: "Como en España no se come en ningún sitio".



5. Su atracción por la muerte Mariló lo tiene claro, y es que "la vida hay que llenarla de historias, hay que vivir". La presentadora no tiene miedo a la muerte, de hecho apunta que ésta "me produce muchísima seducción". Hay veces en las que se plantea, "¿qué más hay que hacer? Yo ya he vivido lo que he tenido que vivir, me gustaría irme y encontrarme con la gente que está ahí arriba".



6. Su denuncia a Pablo Iglesias Durante el programa, la presentadora se puso seria al recordar las duras palabras que Pablo Iglesias le dedicó hace un tiempo: "La azotaría hasta que sangre". Ésta denunció las palabras del líder de Podemos en el Instituto de la Mujer y "me dio la razón, aunque él nunca pidió perdón". Sin duda, lo que más le dolió a Mariló fue la falta de apoyo, y es que "¿cómo es posible que haya dicho esta barbaridad y nadie esté defendiéndome?".



7. Los motivos de su autodenuncia Mariló también recordó junto a Pablo Motos el momento en que decide denunciarse a sí misma por conducir sin casco. "Tengo que dar ejemplo porque cada cosa que hago se mira con lupa y tengo que ser ejemplar", confesó ante el presentador.



8. Comparte ropa con su hija modelo "Mi hija Rocío me quita la ropa", confesó bajo el asombro de todos. "Yo le digo por qué no te compras ropa, guapa". La presentadora, que no ha tenido hermanas, no ha sufrido nunca el hecho de que le cojan su ropa, sin embargo "mi hija me hace pasar por ese trance".



