Marina (OT 2017): "Yo sé emocionar cantando"

No he parado de contar cosas que me han ocurrido dentro de la Academia, pero lo he hecho de un modo atropellado, explicando una situación detrás de otra, todo mezclado fruto de esa excitación que tenía dentro. Al final te quedas con la sensación de no haber explicado nada en realidad.

Que las quería mucho. No paraba de decirlo todo el rato. Me han correspondido con la frase: “Sentimos tanto orgullo de ti”. Todavía estoy en estado de shock por todo lo que me está ocurriendo y por el cariño demostrado entre el público de España y Latinoamérica. ¡Me están diciendo palabras tan bonitas!

Una persona feliz en OT

¿Cómo has despertado esta mañana? ¿Has pensado en algún momento que OT ha sido solo un sueño?

Me he sentido rara, la verdad. Voy a explicar algo que no me esperaba. Al levantarme de la cama y dirigirme al baño para lavarme los dientes, he llevado la mano al cuello para retirar el micro. No se puede mojar. Claro, entonces caí en la cuenta de que no lo llevaba puesto. Y tengo un montón de mensajes en el WhatsApp y en el Instagram que no he podido mirar todavía.

Dentro de la academia dijiste que te dolían las críticas. ¿Te ha dolido igual la expulsión?

No. Me doy cuenta que he crecido mucho sobre el escenario. Los profesores me han hecho una cantante más entera y fuerte. He sido una persona feliz en OT.