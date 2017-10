Mario: "Estoy mal. Ha sido un palo muy gordo"

''Estoy fatal, devastado'' Mario fue uno de los dos primeros expulsados de la gala 0 de la nueva edición de 'Operación Triunfo'. Su reinterpretación de 'Sofía' de Álvaro Soler no logró conquistar al jurado que además de echarle en cara su falta de potencia vocal, le asestó que no había transmitido nada ni había levantado al público, algo con lo que no está de acuerdo. ¿Cómo estás?

Fatal, devastado, ahora mismo hundidísimo, muy mal. No estabas preparado para esto…

Yo creo que al final nadie lo está. Sabíamos que podía pasar, pero no quieres pensarlo. Es un palo muy gordo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Aún no he visto mi actuación'' El jurado –en tu caso, Joe– fue especialmente duro contigo, ¿cómo recibiste sus palabras?

Muy mal. Si quieres que me vaya, valórame negativamente. No estoy de acuerdo cuando dijo que no había levantado al público del plató. A nivel vocal, pues al final él es el experto y yo no soy nadie. ¿Cómo viste tu actuación?

No la he visto todavía, ni la quiero ver, pero estuve muy a gusto. Era la primera vez que me subía a un escenario con público. Y me sentí muy cómodo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Aitana, su favorita Hubo problemas técnicos, ¿fuiste un damnificado?

No, a mí no me pasó nada. Todo fue bien. Es cierto que hay unas pautas del directo que luego con el público cambian. Había mucho ruido y no me escuchaba bien al cantar. Falta de experiencia. ¿Ves a alguien que destaque entre los demás?

A Aitana, tiene magia, ángel y eso me gusta mucho en una artista.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Me encantaría entrar en alguna repesca'' ¿Lo mejor que te has llevado?

El haberles conocido a todos, a Noemí y a todo el equipo y el haberme subido a un escenario tan grande. ¿Hay alguna posibilidad de volver a entrar en alguna repesca?

Me encantaría, pero sé que eso algo que no se va a producir. Mario, en la imagen con Joao, que también se quedó a las puertas de entrar en La Academia.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia