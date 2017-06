Mario Vaquerizo: ''Pelayo es muy buena gente''

Quiere que Juan Miguel gane 'Supervivientes'

Cuando Jorge Javier le preguntó si alguna vez, al igual que Ángel Garó, ha salido desnudo al balcón de su casa, Vaquerizo lo tuvo claro: "¿Crees que yo voy a hacer un atentado a la salud pública saliendo desnudo al balcón?".

Además, confesó quién le gustaría que ganara 'Supervivientes 2017' y no dudó en piropear los nuevos 'atributos' de María Patiño. "Viva el perímetro pectoral de María Patiño, si no lo digo reviento. Edmundo me cae bien, pero es verdad que yo quiero que gane Juan Miguel", afirmó.