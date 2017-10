Marta Hazas, cuestionario exprés

La actriz, que no para entre 'Velvet Colección' y '5 y acción', nos contestó doce preguntas íntimas para que la conozcas mejor.

QMD!20/10/2017

Lo primero que haces al despertarte....

Ponerme las gafas

No sales de casa sin...

Las lentillas

Tu mayor virtud...

Soy una curranta

Tu manía más adicta...

Morderme las uñas

¿Qué harías si el mundo se acabara mañana?

Me iría a Santander a darme un buen homenaje.

Un momento tierra trágame...

La primera vez que hice el catálogo con Merkal, en Canarias, fui con dos chicas y les dije: “¿Oye, pero el cliente no ha venido?” Y me dijeron: “Nosotras somos

el cliente.” Y me dio un ataque de risa.

Si pudieses tener un súper poder, ¿cuál sería?

La teletransportación.

¿Desayuno en la cama o en la cocina?

En la cocina. Lo he intentado en la cama y la he liado.

Qué es lo que no harías por nada del mundo.

Traicionar mis principios por conseguir algo.

Un lugar para perderte.

Tailandia.

La última vez que has llorado de risa.

Este domingo, haciendo la función. Javi se cambió de ropa antes de que le tocara, salió sin cinturón y a medio vestir...

El mayor capricho que te has dado.

Invitar a mi madre a un viaje de chicas 4 días a Nueva York.