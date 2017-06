Marta Sánchez y Carlos Baute vuelven a ser amigos

Un verano trabajando Carlos Baute y Marta Sánchez presentaron juntos la nueva campaña publicitaria de Kiwis Zespri en la que se les ha visto con mucha complicidad y confirmaron que entre ellos no hay ningún mal rollo.



'Colgando en tus manos', un hit con polémica En 2009 interpretaron a dúo 'Colgando en tus manos', uno de los sencillos más escuchados de la historia de la música en español y su vídeo se ha visto más de 200 millones de veces. Sin embargo, el gran éxito de la canción se vio empañado por un mal entendido por unas declaraciones que realizó Marta en el programa 'Viajando con Chester' de Risto Mejide en diciembre de 2014.



Sin tensiones Según manifestó sólo percibió 6.000 euros a pesar de que el tema consiguió ser uno de los temas más escuchados del panorama musical y aunque Marta no lo dijo claramente, dejó entender que Carlos ganó mucho más dinero que ella. "Carlos es un tío muy diplomático. Tiene las armas suficientes para quedar bien con todo el mundo" declaró la cantante. Meses más tarde, la cantante le pidió disculpas en 'EL hormiguero' de Pablo Motos y afirmó: "Estaré agradecida hasta la muerte por el exitazo 'Colgando en tus manos' que grabamos juntos. Perdóname si en algún momento te ha sentado mal alguna cosa que haya podido decir". Carlos Baute aceptó caballerosamente las disculpas y ahora, han posado juntos para presentar esta campaña de publicidad donde se les vio muy relajados y cómplices.



Carlos y su nueva gira Carlos comienza gira por España el próximo 16 de junio en el Gran Casino de Torrelodones tras haber estado durante el invierno cantando por Latinoamérica y aprovechamos para hablar con él. ¿Ilusionado por el nuevo single y la gira? Mucho, es una canción con una connotación diferente. Se la dedico a mi país, Venezuela, aunque intenté que fuera lo más universal posible para que no solo escuche un drama social y político. ¿Es entonces un homenaje a tu país? Sí, se podría decir que sí, se llama 'Vamos a la calle' porque Venezuela no se puede rendir y por eso mis compatriotas llevan manifestándose más de 70 días para que intervengan las organizaciones internacionales pertinentes. Un país como Venezuela no puede estar en la situación en la que se encuentra.



'Mi país me ha apoyado siempre' ¿Tienes familia allí? Sí, me quedan allí un par de tíos y tres primos, aunque casi toda mi familia se ha ido de allí, al igual que casi todos mis amigos. Quedan unos pocos que siguen allí y salen a manifestarse cada día. Son unos valientes porque nunca sabes si volverás vivo a casa. ¿Qué les dices cuando hablas con ellos? Me gustaría estar allí con ellos para poder salir a calle a manifestarme, pero no puedo ir porque he sido muy contrario al gobierno actual y al tener mi familia, mi hijo, me echa para atrás. Hay artistas a los que les han quitado el pasaporte para que no puedan salir de país. ¿Sueñas con ir a Venezuela con tu hijo? Claro y no solo de visita, ir a cantar a Venezuela es un sueño. Mi país me ha apoyado siempre, le debo mucho. ¿Hace cuánto que no vas? Tres años.



Gira y vacaciones Con la gira, ¿tendrás vacaciones? Sólo siete días para estar con mi familia. Iremos a la playa fuera de España. El resto del tiempo trabajo. ¿Cómo es Astrid como madre? Es la más grande. Siempre he admirado a las mujeres, pero desde que veo a Astrid como madre, todavía más. Astrid era muy dormilona, pero desde que es madre, es impresionante cómo saca fuerzas de donde no las hay. Como cualquier madre, imagino, cualquier ruidito que hace el niño, ella se levanta a ver cómo está y yo ni lo he oído. Es una gran mamá y estoy súper orgulloso de ella. Me ha hecho querer y valorar más si cabe a las mujeres.



A por los tres hijos ¿Y tú has cambiado al ser padre? Soy más feliz, con más responsabilidad pero mucho más feliz. ¿Habrá más hijos? ¡Claro! (Ríe) Ya he cogido carrerilla. Soñamos con tres hijos, así que estamos en la búsqueda. ¿A quién se parece? El niños es muy risueño, como yo, pero a veces saca un genio .... ¿Te acompañarán en la gira? No, pero a algún concierto sí vendrán. Ensayo mucho con él para que se acostumbre a mi música. ¿Cómo llevas separarte de ellos? Fatal. El año pasado pasé mucho tiempo en casa, primero cuando tuvimos la pérdida y luego, estuve cinco meses con Astrid para conocer bien a mi hijo antes de irme a Latinoamérica.



Asunto zanjado Tras aquel lío con Marta os volvemos a ver juntos... Me ha encantado volver a ver a Marta. Nunca he tenido rencor, ella dijo algo de lo que yo no tuve culpa, es la industria, la estafaron y yo no tenía nada que ver. ¿Lo aclarasteis todo? Sí, por supuesto. ¿Os gustaría volver a cantar juntos? Yo compuse un tema por su 50 cumpleaños, pero es muy pop que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, ahora estoy en una onda latina, urbana... de hecho me sugirieron que 'Vamos a la calle' la cantara con Marta, pero a ella no le pega. Algún día terminaré esa canción pop para ella y se la mandaré.



Marta Sánchez sin pareja La cantante también estuvo presentando la campaña de publicidad de Kiwis Zespri pero prefirió no hablar. Lo que sí nos dejó claro es que no tiene pareja.



