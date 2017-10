Marta Torné se va de luna de miel dos años después de la boda

QMD!25/10/2017

Marta Torné fue una de las madrinas del 25 Aniversario de Sensilis que reunió a otras tres actrices de la talla de Paz Vega, Macarena García y Carola Baleztena para disfrutar de una noche en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Para la ocasión, Marta lució un llamativo vestido rojo de Teria Yabar y allí explicó que antes de embarcarse en nuevos proyectos, desea irse de luna de miel y dar la vuelta al mundo junto a su marido Roger Gual.

Madrina de Sensilis, ¿eres consumidora?

Sí, Sensilis es una gama de productos que funciona muy bien y no experimenta con animales, todo es vegetal. Y ya no solo por el tema moral, yo tengo un perrito y estoy muy sensibilizada con estas cosas, sino que además por el tema de alimentación que tengo, todo lo que es químico me perjudica porque al final lo absorbes por la piel y te estas intoxicando.

¿Qué tiene Marta para ser naturalmente seductora?

Ahora mismo muy natural no se me ve, porque voy bastante maquillada, creo que la naturalidad es una actitud, ser uno mismo e intentar no ir siempre rígido y ser un personaje.

Eres muy cercana, ¿es ese tu secreto?

No lo sé, no lo hago de forma consciente, soy así, también es que hace muchos años empecé haciendo televisión aquí con Jordi, muchas horas de directo cada día y a lo mejor me puedo permitir ser yo misma delante de una cámara, no me condiciona.

¿Cómo estas llevando participar en "Velvet Colección"?

Genial porque nos llevamos de maravilla, tengo mucha suerte cada vez que hago un trabajo porque siempre acabamos siendo una piña, de hecho, el sábado después de un encuentro que hicimos con Movistar nos fuimos a cenar y llegué a casa a las cinco de la mañana. Siempre me lían porque tenemos muy buen rollo y nos lo pasamos muy bien.

¿Y cómo te recuperas después de una fiesta?

Tomando muchísima agua y descansando.

¿Tu marido qué dice cuando llegas a las cinco?

Mi marido estaba en Barcelona, pero bueno… A ver si no voy a poder salir con mis amigos.

¿No tiene celos?

No.

Velvet ha desbancado a Juego de Tronos en Movistar.

La verdad es que es un alivio y más viniendo de hacer un programa diario en una televisión privada. Es un alivio trabajar en un medio donde evidentemente cuenta la audiencia, pero es mucho más tranquilo y relajado. Es a la carta.

¿Qué balance haces de estos dos primeros años como mujer casada?

Es que no noto diferencia más que a lo mejor llamarle marido en vez de mi chico.

Y cuando dices mi marido, ¿te ves más mayor diciendo eso?

No, hoy en día se dice mucho ese término, aunque no estés casado. Cuando me preguntáis lo del balance del matrimonio, es que estoy muy feliz independientemente de que me haya casado o no.

¿Y los niños?

No he cambiado de opinión. A lo mejor un día me levanto y… pero creo que es complicado, vivo entre dos ciudades, tengo un trabajo como el que tengo y disfrutando como estoy disfrutando en este momento, no me encaja en mis planes.

Has viajado con Velvet a otra época, son diez capítulos, ¿qué te espera después?

Estoy haciendo unas pruebas de una serie internacional, estoy esperando que me digan. Ojalá salga, estoy en ese momento que uno espera que suene el móvil. También tengo una obra de teatro que es un musical para el Centro Dramático Nacional que está todavía en pre-producción, será el año que viene, así que voy a aprovechar para irme de luna de miel a final de año si puedo, que lo tengo pendiente.

¿Qué es lo que tenéis pensado?

Aun no lo sé porque cambio mucho de opinión. Queremos dar la vuelta al mundo. Ya que me pongo… Como hay muchos sitios a los que quiero ir, así sale más económico y fácil. Tengo ganas de ir a Tokio, a Hawai, a Los Ángeles. Creo que aprovecharé para desconectar así que nada de subir fotos a Instagram.

¿Aprovecharás para hacer algún casting en Estados Unidos?

Los castings que me salen se hacen con "self face" así que no hace falta estar allí.

Ahora que ha empezado la serie, ¿os asusta un poquito que no esté Paula Echevarría?

Asustar no es que sea la palabra, creo que es una cuestión más de que los espectadores la van a echar de menos y de que los compañeros que han trabajado con ella todas esas temporadas también la echan mucho de menos, pero no solo es ella la que no está, creo que han hecho muy bien esta nueva temporada de "Velvet Colección" porque hay una transición de esos personajes que se van yendo y nos van dejando sitio poco a poco a los nuevos.

¿Te estás preparando para cantar?

Sí, pero no es un musical tipo ópera ni nada de eso. Estamos en ello, a ver qué pasa, igual luego no me quieren.

Tienes un proyecto internacional. ¿Será en inglés?

Son proyectos que surgen y luego si salen, salen y si no, parece que me lo he inventado.

¿Si sale te irías a Estados Unidos a vivir una temporada?

Yo me voy donde haga falta que para eso no tengo hijos.