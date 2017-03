Martina Stoessel ('Violetta') se marca un Miley Cyrus

Tini no ha sido la única que ha imitado a Miley: ya lo hizo la oscarizada Anne Hathaway en el programa de imitaciones estadounidense 'Lip Sync Battle' el pasado 2015, donde casi tira el escenario ¡pero por los aplausos que recibió!

La pasión por Miley ha cruzado fronteras, porque ellas no han sido las únicas que han cantado la canción de la siempre polémica rubia que, sin embargo, se desvive en su lucha por los derechos humanos , sobre todo por los de la comunidad LGBT. ¡Quién la ha visto y quién la ve!

En nuestro país, fueron Roko y Carla en 'Tu cara me suena mini' las encargadas de ponerle voz a la imitación de Miley, aunque no fueron ellas las que se subieron a la bola de demolición , sino una de las bailarinas. ¡Lástima!

Tampoco podíamos dejar de recordar la imitación que hizo de ella Arturo Valls , pero en lugar de la del videoclip, escogió una actuación en directo que no dejó indiferente a nadie... ¡a las pruebas nos remitimos!

Puede que Martina no sea la primera en imitar a Miley, pero eso, desde luego, no le quita el sueño. Sobre todo con el maromo que tiene a su lado, el rico heredero del imperio Don Algodón Pepe Barroso . ¡Menudo hombretón!

19 años y decenas de éxitos

Tini ahora está muy centrada en su carrera como solista tras abandonar Disney Channel, donde ya tiene mucho reocnocimiento para su juventud: a sus 19 años (cumple 20 el 21 de marzo) ha grabado seis álbumes superventas, ha llenado estadios -congregó a más de 250.000 fans españoles con la gira Violetta live entre 2013 y 2015-, ha ganado dos Kids' Choice Awards a Mejor Actriz Revelación en Argentina (2012) y Colombia (2014) y puso la voz de la versión en español del tema principal de 'Frozen', ' Let it go', que fue traducida al castellano como 'Suéltalo'.