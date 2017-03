El mayordomo de Lady Di sale del armario tras 30 años de matrimonio

¡Olé por él!

Paul Burrell no ha podido ocultarlo más: tras más de 30 años de matrimonio con su mujer ha decidido que no quiere esconderse más y ha salido del armario. El que fuera mayordomo, confiedente y paño de lágrimas de Diana de Gales se ha sincerado en los diarios británicos 'The Sun' y 'Daily Mail', donde se ha abierto de par en par ahora que la Familia Real inglesa ha vuelto a ser noticia después de que se publicara que Dodi Al Fayed era el supuesto padre del príncipe Enrique, algo que él ha negado categóricamente.