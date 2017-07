Mel B en serios apuros económicos

Así veíamos a Mel B el pasado verano en nuestras playas ibicencas. No es ningún secreto que la cantante no ha escatimado en gastos a lo largo de estos años, tanto que ya no le queda ni la calderilla...

Princesa en apuros

A la cantante ya no le queda liquidez, y los gastos y las facturas no perdonan. Con estas, Mel B se ha visto obligada a pedir dinero a su entorno más cercano. No puede permitirse perder un céntimo más, y sus queridos amigos han llegado a contribuir con un millón y medio para que pague su casa en Los Ángeles. Así lo cuentan periódicos como The Mirror y otras publicaciones británicas.

¡Quién tuviera amigos así!