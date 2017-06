Melani Olivares desata la polémica por mostrar un pezón

QMD!11/06/2017

Compartir determinados contenidos a través de las redes sociales siempre es susceptible de que no sea bien visto por algunos. Entre los más polémicos encontraríamos los desnudos y todos aquellos temas que estén relacionados con la maternidad. Sin ser consciente de la que se le iba a venir encima, Melani Olivares colgó una fotografía en la que posa orgullosa con su hijo recién nacido en una piscina.

“Su primer baño piscinero”, reza su comentario. Hasta ahí nada fuera de lo común: un personaje famoso que posa con su hijo durante su primer baño estival. El problema vino cuando algunos internautas se echaron las manos a la cabeza porque la actriz estuviera haciendo topless en el momento de tomar la instantánea.

Casi todos los detractores coincidían en que no era necesario mostrar parte de su pecho en una estampa tan idílica, algo que ha hecho enfadar a la actriz de ‘Aída’ que no ha dudado en replicar: "Me pareció una foto bonita y mi bebé no puede estar más guapo, me gustan las fotos que transmiten y esta es una de ellas... ¡me llama más la atención la foto que el medio pezoncillo camuflado que se pueda intuir! ¡Open your mind!".

Esta no es la primera fotografía que cuelga Olivares en la que aparece su hijo y uno de sus pezones. De hecho, hace unas semanas mostró al pequeño Lucho mientras estaba dándole de mamar para destacar la curiosa forma que tenía de colocar sus deditos. “Puro rock and roll”, apuntó jocosa.

Melani Olivares se convirtió en madre de su primer hijo el pasado 8 de abril, fruto de su matrimonio con el músico Gorka González. La catalana tiene dos niñas, Martina, a la que adoptó en 2007 y Manuela, fruto de su relación con Javier Rojas. Por su parte, Gorka también tiene otros dos hijos de una relación anterior.