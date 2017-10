Melanie Griffith despotrica contra Antonio Banderas al hablar de su enfermedad

Las crisis más fuertes se presentaron durante su divorcio

"Me he estado medicando durante estos últimos cuatro años y no he vuelto a tener otra convulsión tan fuerte, pero en este periodo también me he divorciado, que creo que fue la verdadera cura para mí", afirmó la actriz.

Melanie compartió ante los presentes en la charla que las crisis más fuertes que ha sufrido, se presentaron durante su divorcio de Antonio Banderas, cuando estaba viviendo situaciones muy intensas donde el estrés era muy elevado. Ahora, reconoce que sabe controlar mejor el estrés y evitar así estos episodios.