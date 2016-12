El mensaje de Navidad del rey Felipe VI

"Vivimos con la esperanza de la recuperación que ya hemos iniciado" , afirmó, no sin antes pedir " más empleo y de calidad y también corregir las desigualdades derivadas de la crisis … para fortalecer nuestra cohesión social".

Referencia velada a Cataluña

Aunque no de manera directa, el Rey quiso hacer referencia al conflicto territorial exigiendo que se debe respetar siempre la ley. "No son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad", declaró.

Además, el monarca clamó por la consecución de "una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas", ya que "la intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena, no pueden caber en la España de hoy".