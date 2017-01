Mercedes Barrachina habla sobre la boda de Escassi

"Mi hija nunca me cuenta nada, pero yo me lo olía. En abril sonaron campanas de boda y cuando mi hija se marcha a Punta Cana a un supuesto evento, me lo imagino. Anna quiere paz y si hablamos de Álvaro puede haber conflictos. Mi situación en casa tras marcharse ella y mi marido es mala".

Envidia sana de Lara Dibildos

"Lara Dibildos se porta genial con Anna. Siento celos de ella, es envidia sana. Me duele como madre, pero yo me dedico a los caballos y Lara vive en una ciudad, es normal que le gusta más esa vida. Me puse en contacto con Lara porque quería saber dónde y con quién iba a estar viviendo mi hija. He estado incluso en su casa, me invitó a comer y fue muy simpática conmigo", continúa.