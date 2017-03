Mercedes Milá consigue sacar de sus casillas a Risto Mejide

Mercedes revolucionó el chester nada más llegar Mercedes Milá llegaba al plató de 'Chester' como un terremoto, y es que no paró hasta conseguir que el presentador, Risto Mejide, se levantara del sofá para recibirla. Con ganas de hablar sobre la vida, la presentadora llegó para contarnos cómo ha sido la suya y cómo han sido estos dos últimos años en los que no ha pasado por su mejor época.



Ella no necesita bodas "Me han dicho que te casas, ¿estás loco o qué?", fueron sus primeras palabras. Mercedes no está a favor de que una pareja se de el 'Sí, quiero' y es que ella nunca se ha casado. "He vivido muy feliz en pareja y nunca se me ha pasado por la cabeza casarme", sentenciaba la presentadora.



Su familia, siempre muy unida Milá comenzó hablando de la familia, y la suya es una "piña". Se reúnen siempre que pueden, incluso para ir al cementerio a ver a su progenitor. "Mi padre era un hombre tan raro, tan maravilloso y tan especial que se murió un 29 de febrero, por lo cual sólo lo podemos celebrar cada cuatro años".



De familia bien "Soy hija de un conde, de una familia aristócrata, con la sangre roja, no azul, con una educación muy rompedora a pesar de que mi madre era muy clásica". Mercedes Milá nunca ha tenido pelos en la lengua y siempre ha dicho y hecho lo que le parecía, sin importar o no que estuviera bien visto o si era educado o no hacerlo.



Sus problemas derivados de presentar GH Los últimos años no han sido muy buenos para la presentadora, pues no se encontraba bien ni física ni psicológicamente. "Los dos últimos años que hice 'Gran Hermano lo hice en un estado complicado, de ansiedad, angustia, miedo y llanto". Sin embargo, Milá supo salir de ahí "porque me puse en manos de gente que te sabe sacar del agujero, te enseñan a meditar, a hacer yoga y a comer".



''El cerebro llega un punto en que no avisa'' Su estado de ansiedad, estrés y miedo vino dado por su gran carga de trabajo. "Estuve haciendo dos programas al mismo tiempo, viajando mucho, y el cerebro llega un punto en que no avisa y se desequilibra". Sin embargo, ahora ha encontrado la paz y la estabilidad emocional gracias a "una meditación diferente que hago diariamente".



Cierra la pueta al reality "No creo que vuelva a presentar 'Gran Hermano' en este momento, a día de hoy, porque las cosas hay que dejar que pasen con calma, no pasa nada. Fueron 16 años de felicidad, de emociones...", explicaba Mercedes bajo la atenta mirada de Risto, que no pudo contenerla sentada en su sofá durante mucho tiempo.



Ismael Beiro, quiso sorprenderla Durante el programa, Mercedes recibió una visita muy especial, la de Ismael, el ganador de la primera edición de 'Gran Hermano'. Éste, que sólo tiene bonitas palabras para la presentadora, se vio obligado por la misma a decir algo malo de ella. "Un día salimos a cenar a Manzanares el Real y Mercedes siempre hablaba en contra del tabaco y le pregunté y ¿los porros te gustan? Su respuesta fue: 'me encantan".



Mercedes, fan de los porros El público y el propio Risto se quedaron sorprendidos con esta confesión, pero Milá no tuvo reparo en confirmarlo: "Me he fumado muchísimos porros en mi vida, hasta que un día me sentó mal un canuto de marihuana y me quería morir. Le vi la cara a la muerte".



Más clara que el agua La invitada de Risto lo tiene claro: "siempre he sido partidaria de legalizar las drogas".



Tuvo una bronca con un famoso nutricionista... ¡que apareció en el programa! La entrevista más polémica de Mercedes Milá no acabó ahí, y es que tuvo un enfrentamiento contra un nutricionista que vino a explicar que el libro de 'La enzima prodigiosa', uno de los que ella más valora, contaba más mentiras que verdades.



''Te han llamado para tocarme los huevos'' "Lo primero que te digo es que leas el libro y adelgaces porque estás gordo", unas palabras fulminantes para el nutricionista. Después matizó sus palabras, indicando que el tamaño de su cintura "es peligroso para el corazón". Finalmente, tras no llegar a ningún acuerdo con sus versiones, Mercedes Milá terminó indicando: "Te han llamado para tocarme a mí los huevos".



