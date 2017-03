Mercedes Milá: "Me han criticado por llamar gordo a un tío que estaba gordo"

Muy concienciada con las enfermedades cardiovasculares

Milá reconoció que le sentó muy mal que quisieran criticar el libro “La enzima prodigiosa” (que ella valora mucho) por su título a sabiendas de que no existe tal enzima y de que titularlo así sólo era una manera de animar al público a cuidar su alimentación: “Perdí el tiempo, me puso nerviosa porque criticó un libro sin argumentos porque no se puede coger el rábano por las hojas, ya que, evidentemente, no hay una enzima prodigiosa, pero ha servido a mucha gente para plantearse la alimentación de otra manera”, exclamó, a lo que añadió después: “Mi médico me advirtió de que era muy importante que transmitiéramos a la población que las barrigas gordas son muy peligrosas para el corazón. Cuando un cinturón se va aumentando, tanto en mujeres como en hombres, es un seguro de problemas de corazón”.