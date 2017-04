Mercedes Milá habla de su depresión pasada en 'Sábado Deluxe'

Mercedes Milá, ilusionada con los libros Mercedes Milá vuelve a la tele para hacer lo que más le gusta, 'lo que le sale del bolo'. La veterana periodista, siempre sin pelos en la lengua, se sienta en 'Sábado Deluxe' para promocionar la nueva temporada del programa literario que le ha devuelto la ilusión por su profesión, 'Convénzeme', sin dejar de lado en expresar su opinión sobre todos los temas que se le presenten.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Recuperada de sus problemas "Te veo con muy buena cara. Cuando viniste a despedirte de la audiencia de 'Gran Hermano' estabas con muy mala cara… Aquel día vi a una persona muy mayor", le ha dicho Jorge Javier a su compañera nada más entrar en el plató. La que fuera la presentadora estrella de 'Gran Hermano' ha confirmado que durante aquella época no estaba bien, pero que un bonito gesto de Jorge Javier le insufló energía. "Me diste un abrazo que me devolvió la energía que no tenía", ha recordado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Siempre sacáis punta a las cosas que yo digo'' Tras confirmar que no tiene intención de jubilarse y hablar de la energía curativa que ha encontrado en los libros, la periodista ha dicho no estar ansiosa por volver a la primera línea televisiva. "En la librería tengo mucho trabajo", ha señalado, tras señalar que este negocio, del que tanto se ha hablado en los medios, no es solamente suyo. Milá, combativa como siempre, ha querido dejar claro que cuando concede una entrevista no lo hace con la intención de levantar polémica, pese a que le gusta ser muy espontánea: "A mí me gusta dar por saco todos los días… Siempre sacáis punta a las cosas que yo digo desde el humor".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Hablemos de dinero Con ironía, Milá ha querido hablar del tema económico, lamentándose de que Pilar Eyre publicara que estaba haciendo el programa literario sin cobrar un duro. "¡Me estás cavando la tumba!", le ha querido decir, antes de abordar el supuesto tema económico que la apartó como conductora de 'Gran Hermano'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Doy mucho dinero'' "Cada uno cobra lo que cree que merece. Por más que diga Vasile, no fue tan solo por el dinero. Yo solo quería una pequeña ayuda en aquel momento en el que no estaba bien", ha afirmado. Y es que, según Mercedes, el dinero no tiene tanta importancia en su vida: "Doy mucho dinero. Creo que las personas famosas tenemos que ser muy generosas". Sin embargo, poco después ha querido volver a la carga para lamentarse por su caché. "Antes me pagabais una pasta y hoy me habéis pagado una miseria, ha manifestado, antes de anunciar que lo cobrado lo iba a destinar a varios fines benéficos. "¡Qué la gente no crea que vengo aquí y me lo llevo!", ha puntualizado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La confesión de Jorge Javier Aunque no tenía muchas ganas de enfrentarse a Jorge Javier, con el que se dice mantiene una tensa relación tras convertirse en su relevo en 'Gran Hermano', la catalana ha acabado hablando del reality que tan buenos momentos le ha regalado. "Fíjate como sería el ambiente aquella noche que una concursante de 'Gran Hermano' me dijo en una publicidad que había escuchado en su zona de exconcursantes que me llamaban maricón y enano. El ambiente aquella noche fue horrible", recordaba Vázquez, antes de desvelar que Marta López fue su confidente.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Te metiste en un avispero porque te dio la gana'' Milá ha aprovechado para reprocharle a Jorge Javier la actitud que tuvo aquella noche de estreno de 'Gran Hermano VIP 17'. "Cometiste un error muy grave, envalentonarte con los concursantes… Te metiste en un avispero porque te dio la gana", le ha indicado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pidió disculpas al químico al que llamó gordo Una de las polémicas más sonadas que ha protagonizado la periodista durante los últimos años fue cuando llamó "gordo" a un bioquímico, en el programa de 'Chester, in love', por poner en duda la tesis de uno de sus libros favoritos: 'La enzima prodigiosa'. "Lo primero que hice al día siguiente fue escribirle un Whatsapp y pedirle perdón" ha comenzado diciendo para justiciar su comentada reacción. "No debería haber llamado gordo a nadie porque no lo he hecho nunca. Yo lo hice tan solo porque él me había llamado ignorante. Me sublevó y caí en la trampa", ha seguido exponiendo. "Yo no digo todo lo que pienso porque es de ser una persona muy maleducada".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Habla del agujero negro en el que estuvo metida Mercedes Milá también ha querido ahondar en la enfermedad que la afectó en sus últimos meses como presentadora de 'Gran Hermano', una depresión exógena que le hacía llorar, tener insomnio y ansiedad… "Lo primero de todo fue decir hasta aquí. Reconocer mis limitaciones. Después, pedir ayuda a especialistas, a escritores, incluso a la química", ha dicho sobre su recuperación.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia