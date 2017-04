Mercedes Milá vuelve a arremeter contra Kiko Hernández

A la espera de que se siente este sábado en 'Sábado Deluxe', la catalana no se ha cortado al comentar sin tapujos el enfrentamiento que en estos momentos mantienen Kiko Hernández y Lydia Lozano , acusando el que fuera concursante de 'Gran Hermano' a su compañera de 'Sálvame' de no haberse preocupado por él y sus mellizas durante el tiempo que ha estado apartado de la televisión para dar la bienvenida a las pequeñas.

"Ahora tiene dos hijas preciosas y estoy segura de que su enfrentamiento con Lydia no le hace feliz ", ha señalado, antes de enviarle un mensaje de ánimo a Lozano. " Lydia, sonríe. Mira para adelante, no para atrás ", le ha indicado.

Kiko Hernández, con gesto serio y sin dar valor a la opinión de Mercedes, no ha tardado en replicar: "Soy muy feliz, no necesito cambiar las gafas. Mi vida es maravillosa… Y yo nunca he estado solo. Cuando estuve mal tenía a la gente que me quiere a mi lado. A mi familia".

Las declaraciones de la polémica

Toda esta polémica se produce poco después de que la presentadora hablara en 'Cazamariposas' sobre el rifirrafe que se llevan entre manos los colaboradores de 'Sálvame', posicionándose abiertamente de lado de Lydia. "La actitud que tienes no te va a llevar a la felicidad. Tus hijas merecen tener a su lado a un padre que vea la vida con otras gafas. Unas gafas más amables. No sé en qué acabará todo esto, pero no me gusta verte así. No me gusta nada", afirmó.

"Me dirijo a él porque es él el que agrede. Ella hace lo que puede. Es más, le diría a Jorge Javier que no permita eso, que no lo permita bajo ningún concepto. Ella está claro que no es feliz, pero él tampoco", añadió la catalana.