Michu reaparece tras dar a luz a su hija Rocío

Después de traer al mundo a su hija Rocío, Michu ha vuelto a aparecer ante las cámaras de la prensa. Paseando por las calles de Sevilla bajo la lluvia, la mamá primeriza no tenía intención de hablar con los reporteros que la esperaban, pero al final concedió y aseguró estar "muy contenta" con la llegada de su pequeña..

Aún así, la novia de José Fer apenas confirmó tener conocimiento de los úiltimos problemas con la Justicia de su chico: "No sé nada. No tengo tiempo, de verdad", acertó a decir mientras buscaba desesperadamente su coche. Y es que es lógico: con un bebé recién traído al mundo, el trabajo en casa se multiplica, aunque no estaría mal que supiera lo que hace su novio ahora que podría tener problemas, y de los gordos, después de haberse enfrentado con las manos a dos policías, o de protagonizar una reyerta por las calles de la capital hispalense...