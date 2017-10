Mickey Rourke ventila su ombligo

Recién operado de la nariz (y ya van seis)

Hace menos de una semana que Mickey Rourke compartía a través de las redes sociales el resultado de su último retoque estético.

“Momentos después de la operación de nariz con el doctor Dhir. Ahora soy guapo otra vez. Lol. Y todavía me queda una. No sé qué día es ni siquiera me he dado cuenta de que la operación ha terminado”, señalaba sobre esta fotografía.