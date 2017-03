Miguel Ángel Muñoz, sobre la condena de su madre: "La compasión está en no juzgar y no cuestionar"

"Mi madre también ha sido muy exigente" , explicaba Miguel Ángel Muñoz ante la pregunta de Risto. En cuanto al suceso que empañó la vida de la vidente más famosa de los 90, fue condenada a 16 meses de prisión por robo en un hotel de Málaga, el actor ha expresado: "Lo vives con mucha dificultad y la máxima compasión que le tienes a la persona que más quieres en el mundo. Esta compasión está en no juzgar y no cuestionar".

Cuando se enteró de lo ocurrido, el ganador de 'MasterChef Celebrity' estaba trabajando y "dejé lo que estaba haciendo para cuidar a mi madre unos días". La situación fue complicada porque Cristina tocó fondo, pero "estoy muy orgulloso porque salió y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida".

El actor, reticente a la hora de hablar de sus progenitores, tuvo palabras de agradecimiento para su madre: " Ella decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas, y eso se lo agradeceré siempre".

En cuanto al plano sentimental, Miguel Ángel Muñoz afirma estar actualmente soltero: "No tengo pareja desde hace más de un año y medio". Su última relación fue con la actriz Manuela Vellés y su romance "más duradero ha sido de seis años". Según apunta, sólo ha tenido dos parejas serias.

Tiene pavor a que le vean con alguna chica

"Me fastidia mi actitud de ser tan discreto", confesaba ante Risto. Debido a su discreción y a sus ganas de mantener muy oculta su intimidad, "no me beso con mis parejas en público por miedo a que nos vean".