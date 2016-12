Miguel Ángel Muñoz: "Ganar MasterChef Celebrity no me cambiará la vida"

Más feliz que un regaliz "Cada martes me moría por ver ‘Masterchef Celebrity’. No os podéis imaginar las ganas que tenía de que llegase el último día, porque ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. El regalo de llegar a la final con un menú en el que mostrar todo aprendido…”, cuenta Miguel Ángel Muñoz, ganador de la primera edición español del talent culinario de La 1.



''iba al mercado, me gastaba un dineral y con mi amigo Jero preparaba dos o tres platos'' ¡Enhorabuena! Has ganado, pero has sudado lo tuyo.

Pues sí. Grabábamos tres días a la semana y nos daban clases de cocina. ¡Pero nunca preparamos un plato que había que hacer en una prueba de eliminación, eh! Luego iba al mercado, me gastaba un dineral y con mi amigo Jero preparaba dos o tres platos.



¿Ambicioso o trabajador? Eres muy ambicioso, ¿no?

Soy muy trabajador. No cocinaba para ganar, sino para superarme. Acabo de correr el maratón de Nueva York, por el hecho de cruzar la meta, y con MasterChef Celebrity ha sido igual. Esto es como cuando aprendí francés en París: me fui dos meses para hacer un curso intensivo, aprendí el idioma y ya he trabajado en esa lengua. O como cuando aprendí a bailar para grabar la serie Un paso adelante. Me encanta aprender.



''Mis padres nunca me han dorado la píldora'' Te pones muchos retos.

Quizá el haber empezado en esta profesión de niño y haciendo un protagonista en la película El palomo cojo (1995), de Jaime de Armiñán y con Paco Rabal, me hizo entender desde muy pequeño que hay que trabajar con rigor. También está la suerte de tener unos padres como los míos, que son muy exigentes y nunca me han dorado la píldora. Y luego está mi tata.



Una infacia peculiar Al haber empezado tan joven. ¿Sientes que te has perdido algo?

No siento que haya sacrificado nada. Creo que he tenido mucha suerte por haber encontrado la vocación desde tan niño y por haber tenido un entorno laboral y personal tan sano. Todo es fruto del esfuerzo y de la suerte.



''Ganar Masterchef ha sido una alegría, pero no me cambiará la vida'' En el programa dijiste que todo te ha costado mucho.

Todo me cuesta la vida, pero también porque mi nivel de exigencia es muy alto. Ahora estoy dando clases de bachata y de salsa. Me apetece un montón bailar por placer, no por tener que hacer una coreografía o por ganar una competición. Ganar Masterchef ha sido una alegría, pero no me cambiará la vida.



Hordas de seguidores ¡Y has ganado muchísimos fans!

Y no me lo creo. Ése ha sido otro regalo inesperado que todavía estoy asimilando. No he sido consciente de que iba a producir un efecto tan positivo en la gente. Han visto al cien por cien cómo actúo ante la vida o el trabajo. Hoy (por el día después de ganar) tengo 1.700 mensajes en Instagram, y no hay ninguno que no sea de felicitación.



Su tata, la persona que ocupa su corazón El programa ha sido positivo para ti, para Cayetana Guillén Cuervo y nos ha descubierto a tu tata…

Es la hermana de mi bisabuela. Mis padres eran muy jóvenes cuando yo nací (tenían 18 y 21 años), trabajaban y ella, que tenía 59 años (ahora tiene 92) se ocupaba de mí. La vida me ha dado la claridad y la lucidez de ver lo gran persona que es, todo lo que me ha dado. Y con Cayetana me he llevado fenomenal desde el primer día.



Compuesto y soltero. ¿Alguna voluntaria? El resto de tu familia no estuvo en la final...

Mi familia es la parte más privada que tengo, y a ellos les encanta estar en un segundo plano, en la distancia. Y ahora, ¡a cocinar para tu novia...!

¡Primero tendré que tenerla!



El más solidario Miguel está feliz de que su tata del alma haya sido una de las estrellas del talent: “Que yo haya podido compartir una de las mejores experiencias de mi vida con ella me quedará grabado para siempre", nos contó. Además, el actor donará los 75.000 € del premio a la Fundación Pequeño Deseo.



