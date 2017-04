Miguel Ángel Muñoz vuelve a la cocina

Le has cogido gusto a la cocina… Me gusta mucho. Ahora, cuando tengo un ratito, cocino.

¿Qué se te da mejor, lo dulce o lo salado? No lo sé. Por la experiencia en el programa tuve que aprender a hacer muchas cosas y, además, le dedicaba muchas horas por mi cuenta. No soy especialista en nada, pero sé hacer muchas cosas desde la dieta mediterránea a la asiática.

¿Qué proyectos tienes? Poco os puedo contar. Tengo proyectos de tele y de cine. No me puedo quejar. Acabo de terminar de rodar con Isabel Coixet Proyecto tiempo, donde trabajo con Luis Homar y Charlotte Vega. Se trata de una historia futurista que comienza en 2069.

Su madre, Cristina Blanco

Cuando empezaste, ¿pensabas que ibas a llegar donde has llegado?

Suena a que he llegado muy lejos, y no es para tanto. Cuando empecé tenía diez años y era como un hobby, a los 15 años supe que me quería dedicar a esto. Estoy viviendo mi sueño, vivir de mi vocación.

En el programa de Risto Mejide te abriste, ¿te arrepientes de haber sacado a tu madre, Cristina Blanco, a la palestra?

No le doy importancia y no me arrepiento en absoluto. Fue algo natural. Era una entrevista para hablar de mi vida: mi infancia, mi adolescencia, mi familia.