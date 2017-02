Miguel Bosé es un profesional y a pesar del dolor que siente por la muerte de su sobrina Bimba Bosé, el cantante no ha dudado en cumplir con sus compromisos laborales . Y lo ha hecho volviéndose a subir sobre un escenario.

La pérdida más dura

Ahora que el cantante lleva sus canciones a los escenarios, no cabe duda de que se acordará de su sobrina a la hora de interpretar 'como un lobo' u otros éxitos que le recuerden a Bimba. Y es que Bosé se enfrenta a su vuelta a los escenarios más dura, una en la que no podrá contar con su colaboradora favorita: Bimba. No obstante, Miguel confía en que su sobrina le guíe siempre.

"Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame", fue el mensaje con el que Miguel se despedía de su sobrina.