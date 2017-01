Mila Ximénez a Laura Fa: "¿Tú eres tonta?"

Además, también aseguró que Paz Padilla estaba "arrinconada" en los descansos del programa, algo que aclaró la propia presentadora diciendo que como ella no fumaba, no salía fuera del plató en las pausas publicitarias.

Mila Ximénez, su enemiga número 1

Después de estas declaraciones, sus compañeros han asegurado que no pueden confiar en ella porque se han sentido traicionados. No obstante, la polémica no queda ahí. Ahora su enemiga número uno es Mila Ximénez, con quien ha tenido una monumental discusión en directo.

Laura ha pisado de nuevo el plató del programa y ha confesado que ya ha pedido perdón a quien tenía que hacerlo.Además, ha asegurado que si querían que se sintiera incómoda lo han conseguido.