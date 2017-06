Mila Ximénez estalla contra Gloria Ca y Kiko

En contra de la parejita de 'Supervivientes'

"Bueno, vamos a ver. Eh, yo me declaro, y sé que en Twitter me va a caer lo más grande, me declaro oficialmente y absolutamente anti Gloria Camila y anti Kiko en este momento. Me parecen dos pandilleros de un tamaño excepcional", comenzó diciendo la periodista en su alegato en contra de la pareja.