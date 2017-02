Mila Ximénez: "Estoy enamorada de Kiko Hernández"

Mila Ximénez fue una de las primera en aparecer, y confesó ante los medios allí presentes que echa mucho de menos a su amigo Kiko Hernández , del que afirma estar "enamorada" . De hecho, tauqnue el ambiente era festivo, también tuvo tiempo de 'acordarse' de Isabel Pantoja , con la que se mostró más que tajante: "Que una delincuente suba a un escenario no me interesa nada. El regreso de Isabel a los escenarios me ha parecido una mierda ", sentenció.

Carlota Corredera llegó muy sonriente al sarao de su productora, donde posó sin ningún problema. Allí presumió de buena relación con sus ex compañeros , aunque no fue la única representante de 'Cámbiame': Cristina Rodríguez también acudió a la fiesta con un modelito... para recordar. ¡Sigue leyendo!

Paz Padilla, la más divertida

Paz Padilla llegó dispuesta a pasárselo bien, y así lo hizo: la presentadora y humorista fue una de las más divertidas y se lo pasó bomba con los bailarines de la fiesta.

Aunque no ha podido pasar San Valentín con su marido, Juan Vidal, sí tuvo unas románticas palabras para él: "Nunca me voy a arrepentir de haberme casado y sí me arrepiento de los años que no estuve con él".