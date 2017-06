Mila Ximénez y otras operaciones de los colaboradores de 'Sálvame'

Así era antes

"Me han levantado toda la parte flácida de la cara, lo que se me caía por el paso del tiempo. Me han recogido todo el óvalo de la cara y también me han quitado toda la piel que sobraba de los párpados. La frente no me la han tocado. Me han hecho un gran trabajo en el cuello. Según el cirujano ha sido una liposucción. Los labios me los ha subido un poco: ha puesto grasa natural de mi propio cuerpo, la cogió del ombligo”, explicó Mila a Lecturas, que además contó que pasó cuatro horas y media en quirófano.