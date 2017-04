Mila Ximénez continúa la guerra con Mercedes Milá: "Es la mejor para meter mierda"

Mila vuelve a la carga

Mercedes Milá volvió a arremeter contra Mila Ximénez en Sábado Deluxe'. "El trato que le dio Mila a Yola en 'Supervivientes' fue deleznable. Ví el programa entero. Que no venga luego diciendo que yo hago comentarios personales. ¿Que si no hay química entre nosotras? No la aguanto, francamente. No me gusta, tiene un rollo negativo, desagradable", dijo la presentadora.