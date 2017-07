Mila manda un mensaje a Carmen Borrego: "Vamos a dejar esto aquí"

Mila: 'Esto no está siendo fácil'

Una vez acabado este vídeo, Mila ha pedido la palabra, para sorpresa de todos. La colaboradora ha querido mandar un mensaje conciliador a Carmen: "Esto no está siendo fácil. Tú eres un elemento importante para que esto no se vaya a la mierda más de lo que ya está. Me gustaría que tú colaboraras en esto pero sabes que yo no doy un paso atrás ni para coger impulso".