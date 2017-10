Miquel Fernández: "Tras la actuación, me quedé flotando, como abducido"

Sinceramente no tengo ni idea. De hecho, no sé ni si tan si quiera, le puede gustar que le imiten.

Bueno, voy mejorando este aspecto poco a poco. No es mi punto fuerte pero cada vez me muevo mejor

Uno de tus puntos débiles es, de momento, el baile. Salvador, que no se mueve, ¿te lo puso fácil?

Fue algo colectivo, mágico. Se pusieron en pie y Chenoa y Lolita lloraban. Supongo que con eso está todo dicho. La emoción fue el mejor regalo. Sabía que la nota no iba ser mala pero, de verdad, era lo de menos. Crear este momento mágico televisivo con el Jurado y los compañeros es el mejor premio

Me siento más suelto con este grupo porque es todo para fuera y en cambio salvador era mucho más contenido. Fiesta y más fiesta. Celebración a tope en un registro totalmente distinto.

Tu próximo tema es de Kool and the Gang.

No parás. ¿Con qué compaginas el programa Tu Cara Me Suena

Haciendo malabares

¿Te da tiempo para todo?

Me organizo como puedo, porque además de todo esto, soy padre activo y me gusta ejercer de tal. Eso quiere decir que quiero llevar a mi hijo al colegio cada mañana. Espero no morir en el intento (risas).