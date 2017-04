Mireia Canalda se posiciona en la pelea de Alba Carrillo y Gloria Camila

''Gloria Camila me está dando buen feeling'' La modelo estuvo el pasado martes junto a su marido en el desfile de St Patrick en el marco de la Bridal Week de Barcelona, donde asistió junto a su pareja y padre de sus dos hijos, Felipe López. Allí, la modelo quiso hablar sobre 'Supervivientes' y sobre cuál es su concursante favorita: "Gloria Camila me está dando muy buen feeling. Tiene mucho carácter y eso es algo muy positivo tanto para aguantar las circunstancias que tienen. Aunque me preocupa su punto infantil, creo que la puede acercar más al público", ha afirmado.



Ella también fue una superviviente Nadie mejor que ella, como ex concursante de Supervivientes y actualmente como contertulia televisiva en el programa Arucitys de 8tv (Cataluña) en el que cada día disecciona con humor la actualidad de la pequeña pantalla, para hablarnos de la polémica que rodea a Alba Carrillo y Gloria Camila de esta edición de Supervivientes. Y una de sus reflexiones ha sido que "lo que de verdad me preocupa es que el concurso no ha hecho más que empezar y cada mucho camino. El hambre aún no les ha llegado. Cuando lleguen los auténticos bajones, preparémonos".



Palabras cariñosas para las dos Dispuesta a ser objetiva, Mireia ha hablado sobre Gloria Camila, afirmando que "el programa no se puede permitir el lujo de expulsar a Gloria Camila porque es un pez gordo del programa". Sobre Alba, sin embargo, ha afirmado que "lo que me gusta de Alba Carrillo es que tengo la sensación de que le han calado los consejos que le dio Jorge Javier. Sinceramente creo que si los sigue, puede hacer un buen concurso". Además, añadió que "la otra cosa que me ha gustado es que dejase claro que no iba o dejar de hacer algo por si molestaba o no a Feliciano López".



Se posiciona del lado de Gloria Camila Sobre la polémica pelea entre Gloria Camila y Alba Carrillo, Canalda ha afirmado que "el enfrentamiento de Alba y su madre con Gloria Camila ha conseguido que me posicione del lado de Gloria Camila y que la entienda mucho mejor. No hay peor que escuchar frases tan hirientes como 'mi padre nunca ha estado en la cárcel'… No hay ninguna frase peor que esa, ni inventada", ha sentenciado.



