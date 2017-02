Mirela podría impugnar el resultado de 'Objetivo Eurovisión'

"Como comprenderás, la votación del público fue un momento muy emocionante. Sin embargo, lo pasé muy mal. Al empatar con Manel sabía que no iba a ir al certamen ", sentencia.

Buena relación con Manel Navarro

Sin embargo, sostiene que su relación con el intérprete que al final consiguió el pase para ir a Kiev fue buena desde el principio.

"Me llevé bien con él desde el primer momento. No creo que sea culpa suya, es más, le deseo lo mejor, no le tengo envidia, ni sana ni insana porque nunca se sabe cómo van a ser nuestras trayectorias en el futuro", afirma.