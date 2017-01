Mischa Burton, ingresada por sus problemas mentales

QMD!27/01/2017

La actriz de 'OC', Mischa Barton, ha sido ingresada voluntariamente en el área de psiquiatría de un centro hospitalario debido a su extraño comportamiento de los últimos días. Al parecer, la joven de 31 años, fue vista el pasado jueves semidesnuda, con una camisa blanca y una corbata, sobre la valla del patio trasero de su casa de West Hollywood (California) repitiendo una serie de incongruencias como que su madre era bruja.

La policía, el personal sanitario y bomberos llegaron hasta su domicilio alertados por los vecinos de la actriz y fue trasladada al centro hospitalario, donde se está sometiendo a una evaluación mental.

Esta no es la primera ocasión en que ha estado ingresada por sus problemas psiquiátricos, con los que lleva luchando desde 2007. Concretamente, en 2009 fue hospitalizada en el Cedars Sinai. Sus problemas mentales y de adicción han marcado su vida desde hace una década, aunque parecía que Mischa se había recuperado al verla realmente bien durante su participación en el concurso 'Dancing with the stars'.

La mala relación con su madre es algo que durante muchos años también ha marcado su vida, y es que hace tan solo dos años Mischa presentó ante el tribunal de Los Ángeles una demanda contra ella, a quien acusaba de haberle robado dinero durante el periodo de tiempo en que fue su representante.