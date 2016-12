Mónica Hoyos: "Me casaría con Carlos y le daría un hermanito a Luna"

Mónica la lía Mónica Hoyos está que no para. La posible futura colaboradora de 'Sálvame' se encuentra en Panticosa luchando por su puesto con uñas y dientes, y está aprovechando cada instante con Carlos para dar que hablar. ¿La última? Mónica confesó que volvería con Carlos. Y no sólo eso, sino que ¡se casaría con él!



¿Querrá volver Mónica Hoyos con Carlos Lozano? El balneario de Panticosa tembló cuando Mónica terminó la frase: "Me casaría con Carlos y le daría un hermanito a mi hija, aunque luego se fuera con otra", dijo sin miramientos. Lo cierto es que no es la primera vez que se rumorea sobre si se echan de menos, y ahora con esta frase, Mónica despejó cualquier duda, algo que Rafa Mora aprovechó para afirmar algo que ya había dicho Laura Fa: "Siguen enganchados el uno al otro".



Ella se escuda en que se muestra como es "Estoy en un reality y si tengo que mostrar mis sentimientos, los muestro", dijo Mónica en 'Sálvame' con el beneplácito de Kiko Hernández: "Yo, como consumidor de reality, agradezco que la persona se muestre como es", añadió el colaborador.



Carlos ni se inmutó... A pesar de que son unas duras declaraciones, Carlos Lozano no se inmutó ante las cámaras por tal afirmación, aunque estamos seguros de que sí ha habido personas que se lo han podido tomar "de aquella manera", como podría ser la actual novia de Carlos, Miriam Saavedra. ¿Será que Carlos se esperaba algo así de Mónica?



Carlos: ''No creo que Mónica Hoyos quiera estar con Carlos Lozano'' Carlos, por su parte, quiso quitarle hierro al asunto después de que Paz Padilla le preguntara: "Eres un hombre nuevo y tienes una nueva relación. Yo entiendo que te interesa televisivamente estar ahí con tu ex, pero ¿no te da miedo estar con ella viendo que no ha superado esa ruptura?", pero él contestó decidido: "No creo que Mónica Hoyos quiera estar con Carlos Lozano".



Mónica se enfrenta a todos "Paz, no des una imagen que no es", le contestó a la presentadora Mónica Hoyos, pero no fue la única con la que se enfrentó: Kiko Matamoros también probó el filo de sus garras...



Kiko también se fue calentito... "Yo no sé cúanto querrás a tus hijos, pero yo a mí hija la quiero muchísimo, y si tengo que expresar mis sentimientos para que la gente me conozca como soy, hablo lo que me da la gana, señor Matamoros y amigo de Carlos Lozano, que durante estos diez años que él no ha tenido trabajo no ha llamado a mi casa, así que cállate la boca", trató de zanjar Mónica la discusión. "Estaba en Perú", respondía Kiko.



Miriam, ¿al límite? Por lo pronto, a Miriam Saavedra no le sentó especialmente bien ver a Carlos bailando con Mónica de lo más apretaditos en una fiesta que se ofreció en Panticosa, cuando ellos saltaban desenfrenadamente al ritmo de la música. "He bailado con ella como bailé con cualquiera. Es la madre de mi hija y no tengo problema en bailar con ella", sentenció Carlos. ¿Seguro...?



