Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, batalla campal en el 'Deluxe'

Pelea de gatas en el 'Deluxe' Era, sin duda, uno de los cara a cara más esperados del 2016 y poco antes de acabar el año ¡por fin ha llegado! Tras la reaparición del presentador Carlos Lozano hace un año, para concursar en 'Gran Hermano VIP', su exmujer, Mónica Hoyos, y su novia, Miriam Saavedra, han sido protagonistas de numerosas disputas, tanto por teléfono como a través de una pantalla... Este viernes, por primera vez, se han visto las caras en directo en el plató de 'Sálvame Deluxe'. ¡Y menuda se ha armado!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Celos o justicia? Más conciliadora la peruana que la presentadora, han intentado ambas llegar a un entendimiento. Palabras previas a la entrevista, Mónica ha confesado que "hay cosas que por respeto a una persona no se puede hacer", refiriéndose a la hija que tiene con Carlos; mientras que Miriam "quiero empezar una etapa nueva sin rencores". María Patiño ha comenzado hablando con Mónica Hoyos: "Carlos puede hacer lo que quiera y eso hace desde hace diez años porque estamos separados. Yo he hecho lo que cualquier madre haría. A Miriam le ha posicionado ser pareja de Carlos y enfrentarse conmigo". Por su parte, Miriam asegura que "no es mi culpa que se haya sentido celosa u ofendida porque yo me haya dado a conocer aquí por mi pareja. Yo lo que quiero que haya entre ambas es cordialidad".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

"Tengo derecho a desconfiar" Una de las grandes dudas que suscitaba el enfrentamiento era si al juntarse en plató acabarían saludándose. De manera cordial pero muy irónicas, ambas han preferido guardar la compostura y saludarse antes de sentarse en el sofá y sacar la artillería pesada. "Te voy a decir una cosa. Lo primero que yo veo sobre ti es que has denunciado unos malos tratos de un futbolista y un actor. Tengo derecho de desconfiar", ha dicho la que fuera azafata de ‘El precio justo’ de la que podría llegar a ser la madrastra de su hija.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cruce de acusaciones Mónica ha explicado la desconfianza inicial que sentía hacía Miriam, ya que "tengo un vínculo muy importante con tu novio", tras varias informaciones sobre la joven, que había denunciado y hablado de varias exparejas. Miriam se defiende ante ella: "No me conocías de nada y quisiste engañar a la gente. Una cosa es hacerte respetar como madre y otra es meterte en la vida de Carlos, mientras sea buen padre no te metas". Miriam confesó que intentó hablar con Mónica para acercar posturas en privado, pero que nunca lo consiguió. Además, confesó que llegó un momento que pensó en denunciarla. “Estuve a punto de denunciarla a ella porque me enteré que ella hace tiempo decía cosas. Estuve a punto de tomar medidas legales, pero no lo hice porque no estoy cien por ciento segura de que sea. Me gustaría llegar a un entendimiento si se puede”, afirmó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El dedito acusador Además, la joven ha acabado recriminándole a Hoyos que no parara de señalarla con el dedo: "No me señales, Mónica. Yo también te voy a señalar todo el tiempo, eres una maleducada", le ha increpado, antes de ganarse el aplauso de público por preguntarse: "Me has juzgado por las relaciones que yo haya tenido antes, pero ¿a ti qué te importa?". “Qué te importa con quién me haya acostado antes que Carlos, Carlos se ha acostado con 50 mil mujeres y yo lo acepto así tal cual… no me interesa", sentenció la peruana.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

"Bruja con piel de cordero" Los insultos cruzados iban y venían. Saavedra ha abierto la veda llamando “payasa” a la ex de Lozano, quien ha calificado a la actual novia del presentador como "bruja con piel de cordero", mientras que la joven seguía insistiendo en que quiere que les dejen en paz porque "me estás jorobando la vida". "Entiendo como mujer lo que hayas podido pasar con Carlos pero yo no estoy malmetiendo a él en tu contra. Toda la vida te he defendido pero no me gusta que se vaya hablando de mí por detrás, tú iniciaste todo esto", ha seguido relatando.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia