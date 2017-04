Mónica Naranjo se mete con Melendi

QMD!22/04/2017

A Mónica Naranjo parece que no le gusta la forma de cantar de Melendi. La cantante aprovechó su posición como miembro del jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’ para expresar públicamente su opinión sobre la calidad vocal de su compañero de profesión, quien no salió muy bien parado de su valoración.

Aunque la intérprete de ‘Sobreviviré’ sabía muy bien la que se le venía encima, se atrevió a emitir su opinión sin miedo a las críticas. “Voy a decir algo que sé que la gente se me va a echar encima, pero es lo que pienso”, apuntó Naranjo. Su compañera de mesa, Chenoa, también le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras: “Ya verás las redes sociales mañana”.

“Melendi es un cantante de corto recorrido armónico, pero sin embargo llena estadios. Más que cantar, él habla”, señaló La Pantera de Figueras, antes de pasar a valorar la actuación de David Moreno, quien había interpretado el tema ‘Tocado y hundido’, del cantante ovetense.

Pese a sus palabras, Mónica Naranjo no fue especialmente crítica con el concursante, al igual que había hecho pocos minutos antes Chenoa. La intérprete de ‘Soy humana’ afirmó que David había sabido transmitir perfectamente la energía que Melendi derrocha sobre el escenario.

Tal y como pronosticó la protagonista de la nueva polémica, las redes sociales no han tardado en llenarse de comentarios en contra de la opinión de Mónica Naranjo. “Calladita estás más guapa” o “has escuchado muy poquito a Melendi” son algunas de las críticas que ha recibido la artista.