Mónica Pont cuenta su odisea para recuperar la custodia de su hijo

Mónica Pont: ''No puedo hablar por teléfono con mi hijo'' Mónica Pont ha acudido al plató de 'Amigas y Conocidas' para presentar su novela 'No estás sola', un libro que narra su odisea para recuperar la custodia de su hijo."Para mí ha sido parir a mi hijo dos veces", ha explicado emocionada.



Sólo le ve dos fines de semana al mes Recordemos que Mónica se separó de Javier Sagrera, a quien un juez le otorgó la custodia de su hijo cuando tenía 7 años, ahora está a punto de cumplir los 13 años y su madre solo le ve dos fines de semana al mes.



No es justo "Yo a mi hijo lo veo dos fines de semana al mes. Una madre que solo se ha venido a Madrid a trabajar", confesó al borde de las lágrimas.



''Me vi en una situación muy cruel'' "Me dieron la custodia pero luego me la quitaron por un tema de arraigo. Me vi en una situación muy cruel. Me parece muy fuerte que una madre se quede con cuatro días al mes", ha explicado la actriz ante la atenta mirada de las colaboradoras Berta Collado mostró el libro en el que Mónica cuenta su calvario.



10 años luchando por la custodia de Javier Mónica lleva 10 años luchando por la custodia de su hijo y ha intentado llegar a un acuerdo con su expareja pero ha sido imposible: "Lo he intentado todo, enviar cartas, hablar por teléfono y su respuesta es un no rotundo. Mi hijo me dice que quiere estar conmigo. Quiere a su padre y claro que lo tiene que querer". Ha asegurado que "es mejor un mal pacto que un buen juicio".



Un tema de arraigo La actriz perdió la custodia "porque tenía que trabajar". El juez decidió que el niño debía quedarse en Cataluña "porque era donde tenía el arraigo". Al parecer, el pequeño lo ha pasado muy mal por esta situación.



''Siento que me estás abandonando'' "El otro día me decía: 'Mami, siempre siento que me estás abandonando'. Y yo le decía que yo no lo estaba abandonando, estaba cumpliendo una sentencia. Sufre, tiene 13 años y ha perdido a su madre, ha perdido crecer con su madre. Yo me estoy perdiendo la educación de mi hijo", ha dicho emocionada. En la imagen, de agosto de 2014, madre e hijo en un estreno de cine en Madrid.



