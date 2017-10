Sentarse en Sálvame ayudó a su acercamiento con su hijo La modelo ha escrito su historia en 'No estás sola : la desgarradora historia de una madre a quien la injusticia de la justicia separó de su hijo', y desde entonces no ha dejado de gritar al mundo su desgarradora historia. "Desde que me senté en 'Sálvame' hemos ayudado a mucha gente, incluso ha habido un acercamiento con mi hijo". Asegura que contar su historia ha supuesto que su hijo la llame más y sienta que "madre sólo hay una". Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Preocupada por Cataluña Mónica asegura que el juez le dijo que no podía llevarse a su hijo a "un país extranjero", cuando ella se mudó a Madrid en lugar de quedarse en Cataluña. "Me da pena y estoy cagada". La modelo tiene miedo de no volver a ver a su hijo, porque además, siente la presión del padre de su hijo; "Yo quiero que estudie, pero si me opongo a que corre en kars, le pierdo".

Lucha por la custodia "Mi hijo está orgulloso de mi, pero cada vez que salgo en plató, el machaque de su padre aumenta". Pero Mónica no quiere callarse y que la injusticia no se sepa. Asegura que su hijo se está dando cuenta de que todo lo hace por él.

Se emociona al mandar un mensaje a su hijo Asegura que dejó de luchar en los juzgados para proteger a su hijo y le lanza un mensaje; "Eres el amor de mi vida y no quiero que vuelvas a pasar por eso. Si algún día decides no verme, te esperaré con la puerta abierta".

Cuenta cómo perdió a su hijo "El padre tuvo que llamar a los Mossos para que me arrancaran a mi hijo de los brazos". "Me dieron ganas de pisar el acelerador y lanzarme al vacío. Fue traumático perder a mi hijo. No quería vivir sin él".

Lanza un mensaje a su ex marido Su ex marido asegura que lo que siente Mónica es obsesión y ella explota; "No es obsesión, es mi hijo. Si quieres que se me quite la obsesión devuélveme a mi hijo y vienes tú a visitarle".