Mirela Cabero pierde a su abuelo: "Gracias por tu último beso, por tu último abrazo!"

Triste despedida...

La joven ha querido despedirse de su abuelo con una bonita fotografía en su cuenta de Instagram. Junto a ella escribe: "No se como empezar esto... creo que lo mejor que te puedo decir es GRACIAS! Gracias por ser mi impulso diario, por hacerme sentir fuerte en las peores situaciones! Gracias por hacerme amar la música, por ser el mejor padre, esposo, abuelo! El más luchador; mi guerrero! El que no me dejaba llorar, el que más me ha consentido, y más me ha entendido; mi más fiel seguidor! Gracias por tu infinito amor abuelo!! No hace falta que te recuerde porque siempre estarás conmigo! Ya te extraño y no han pasado más que unas horas! Gracias por tu último beso, por tu último abrazo! Gracias por ser infinito! Siempre cantaré para ti! Siempre contigo! Te quiero Abuelo!"